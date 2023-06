Sciopero trasporto aereo: disagi in vista al Marconi

Martedì 20 Giugno, uno sciopero nazionale del trasporto aereo, proclamato per 24 ore, potrà causare cancellazioni e disagi anche all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna che consiglia di contattare la propria compagnia aerea per informazioni sui voli.

Il fermo, proclamato da USB, si basa sull'aumento salariale di 300 euro in linea con il recupero dell’inflazione, e poi, tra le altre motivazioni, l'indennità di vacanza contrattuale e il ripristino dell’orario settimanale a 37,5 ore con la fruizione delle mense e ticket restaurant adeguati a otto euro: "Sono soglie minimali ed irrinunciabili per recuperare su salari oramai ridotti all’osso, in un settore dove la durezza delle condizioni porta ad abbandoni per eccessiva fatica e mancanza di tutele adeguate - fa sapere il sindacato - Nella giornata di sciopero USB si mobiliterà inoltre per la raccolta delle firme sul rinnovo del CCNL Handlers, atteso da oltre sei anni, con banchetti che saranno posizionati nei terminal aeroportuali".

L'ultimo fermo risale al 4 giugno scorso, quando al Marconi erano stati cancellati decine di voli