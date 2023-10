Si prannuncia un venerdì nero per i trasporti: voli cancellati, bus e treni a rischio

Si preannuncia un venerdì nero per i trasporti. Per la giornata di oggi, 20 ottobre, è infatti stato proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore. Interessato anche il trasporto aereo.

Dall'aeroporto Marconi di Bologna annunciano che nella giornata odierna potranno verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Infatti già dalle prime ore di questo venerdì alcuni collegamenti risultano cancellati.

Per informazioni sui voli - spiegano dallo scalo felsineo- si consiglia di contattare la propria compagnia aerea. È inoltre possibile consultare il sito internet dell’Aeroporto, nella pagina relativa ai voli in tempo reale .

Modalità sciopero autobus Tper 20 ottobre 2023

Non solo aerei. Fermi oggi anche i bus. Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera”.

Qui nel dettaglio tutte le modalità dello sciopero adottate per oggi dal personale Tper , che ha già annunciato che incrocerà le braccia anche il prossimo 10 novembre dopo che si è chiuso con una fumata nera l’incontro avvenuto l'altro giorno in Prefettura tra azienda e i sindacati.

Modalità sciopero treni 20 ottobre 2023

Disagi preannunciati anche lungo i binari per questa giornatai. Dalle Ferrovie fanno sapere che dalle ore 21.00 del 19 alle ore 21.00 del 20 ottobre 2023 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Frecce e Intercity circoleranno regolarmente.

I treni regionali saranno garantiti dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Qui tutti i dettagli

Motivi dello sciopero

Quali sono le ragioni di questo nuovo sciopero? "Da oltre sei anni i lavoratori del comparto attendono il rinnovo del "Ccnl handlers". Nonostante la spinta data dai lavoratori in ben nove scioperi, ancora le organizzazioni sindacali confederali che siedono ai tavoli sono ostaggio dell'associazione datoriale e non riescono a spuntare condizioni di rinnovo accettabili, anche tenuto conto dell'inflazione e caro vita", si legge in una nota di Usb (unione sindacale di base). La piattaforma con le richieste di Usb prevede: "Un aumento di 300 euro mensili, l'una tantum per vacanza contrattuale che tenga conto di un adeguato risarcimento per i sei anni trascorsi, il ticket mensa ad almeno 8 euro, il ritorno alle 37 ore e mezza settimanali, turni sostenibili, rispetto delle condizioni di efficienza di mezzi, per la salute e la sicurezza dei dipendenti".

"Ricordiamo che la Swissport ha rilevato i servizi di terra di Alitalia e temiamo che presto si dovrà affrontare la questione di migliaia di persone, con l'applicazione dell'ennesima clausola sociale per chi è stato assunto, e pesante incertezza per la ricollocazione per chi ancora attende nel bacino a zero ore un posto di lavoro. Usb rilancia la raccolta firme, a valle di qualunque intesa, per la richiesta di un referendum che non sia un mero passaggio formale ma che restituisca l'ultima parola ai lavoratori - aggiunge il sindacato -. Questo ulteriore sciopero è l'unica risposta possibile, in una situazione incredibilmente grave, per ottenere salari adeguati e per la dignità del lavoro".