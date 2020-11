Oggi sciopera anche il personale del Comune: possibili disservizi

Oggi 13 novembre, è stato indetto da Sgb e Cobas Pubblico impiego uno sciopero di tutto il personale del Comune di Bologna, pertanto, come fa sapere Palazzo D'Accursio, potranno verificarsi interruzioni o rallentamenti dei servizi comunali per tutta la giornata.

Il Sindacato Generale di Base ha indetto lo sciopero nazionale degli operatori sociali e lo sciopero generale dei dipendenti del Comune di Bologna per rivendicare il "diritto alla salute nei luoghi di lavoro e al salario al 100% si aggiunge la protesta per il goffo tentativo del Sindaco di diminuire gli effetti e togliere visibilità agli scioperi". Il sindacato farebbe riferimento all'ordinanza firmata da Merola che vieta tutte le manifestazioni e gli eventi dentro le mura.

"E’ infatti paradossale che le lavoratrici e i lavoratori, domani in sciopero con SGB per protestare proprio contro la mancata messa in sicurezza dei propri luoghi di lavoro, si vedano vietare con una ordinanza di dubbio valore normativo e che per questo stiamo valutando di impugnare legalmente, due presidi convocati da giorni in piazza Roosevelt e piazza Maggiore, che come sempre è stato per SGB, si svolgono nel rispetto delle regole di distanziamento e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali - fa sapere il sindacato - Un tentativo di boicottaggio, già iniziato da giorni attraverso alcuni dirigenti comunali che hanno messo in essere comportamenti anti sindacali, che respingiamo al mittente convocandoci tutte e tutti in Piazza Liber Paradisus alle ore 9,30".

Si ferma oggi anche il personale Tper di Bologna e Ferrara (bus e corriere): lo sciopero si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 15.00.