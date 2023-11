Sciopero generale in due date a Bologna: ecco quali i settori interessati | VIDEO

Nonostante lo scontro con il ministro Matteo Salvini e con la Commissione di garanzia, lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per venerdì 17 novembre si farà. A dirlo è Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil. Obiettivo della protesta è contestare la Legge di bilancio e, come scrive l’agenzia Dire, a Bologna le date dello sciopero saranno addirittura due: venerdì 17 novembre e venerdì 24 novembre.

Nella prima data incroceranno le braccia i dipendenti pubblici, della sanità, della scuola, del welfare, della conoscenza, compresi i lavoratori dei servizi in appalto, mentre la settimana successiva quelli del settore privato.

Il furgone-megafono

Intanto, la Cgil mette in campo i mezzi pesanti, e non è una metafora: per le strade di Bologna sta infatti sfilando, in queste ore, un furgoncino rosso con un megafono che scandisce il seguente messaggio: “Cittadini e cittadini, lavoratrici e lavoratori, è tempo di scioperare. Contro la legge di bilancio e le scelte sbagliate del governo, per aumentare i salari e rilanciare la contrattazione collettiva, la Cgil e la Uil hanno dichiarato uno sciopero generale per tutti i lavoratori e tutti i settori”. Una soluzione vintage, che risalta soprattutto nell’epoca dell’immediatezza dei social network. E chissà, magari anche efficace.