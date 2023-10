Terremoto in Pianura Padana: magnitudo 4.2

Una scossa di terremoto della magnitudo di 4.2 ha colpito la Pianura Padana. La prima scossa è stata avvertita alle ore 15.45 e diverse fonti riferiscono che si sia avvertita in Veneto e in Emilia-Romagna. Secondo l'osservatorio di Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) l'epicentro sarebbe a Ceneselli, in provincia di Rovigo.



I tecnici del Comune hanno immediatamente esaminato le indicazioni provenienti dai sensori collocati sulla Torre Garisenda e al momento non è stata rivelata nessuna anomalia di rilievo.



Epicentro terremoto 25 ottobre - Fonte INGV

Cosa fare in caso di terremoto

Ecco i consigli della Protezione Civile in caso di sisma:

• Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante

• Oppure riparati sotto un tavolo e non stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti addosso

• Non usare le scale o l’ascensore. Talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire

• Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge.

• Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche.

• Raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale

• Evita di usare il telefono e l’automobile. E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi

Articolo in aggiornamento