A Granarolo hanno provato a rubare uno scuolabus, e ora si cercano i responsabili

Un atto vandalico maldestro, oppure una bravata. Sta di fatto che ad andarci di mezzo sono stati i due scuolabus a disposizione dell’istituto comprensivo di Granarolo, parcheggiati fuori dalle scuole in via Roma. È lì che sabato sera un gruppo di persone non ancora identificate hanno colpito provando a rubare uno dei pulmini.

L'irruzione e la messa in moto

La segnalazione è arrivata a BolognaToday direttamente da Granarolo: “Sono riusciti a mettere in moto il mezzo, probabilmente adoperandosi con dei contatti elettrici, perché gli autobus vengono lasciati parcheggiati senza le chiavi dentro, ovviamente - racconta chi ci ha scritto -. A motore acceso, chi era alla guida ha ingranato la retromarcia al posto della prima, ed è finito contro l’altro pulmino che era posteggiato dietro, lasciando un’ammaccatura”.

L'imbrattamento con un estintore

Forse presi alla sprovvista dal danno non previsto, gli autori del gesto hanno abbandonato la postazione di guida e recuperato un estintore, per poi scaricare tutta la schiuma addosso ai sedili e alle pareti dello scuolabus prima di darsela a gambe. A trovarle completamente imbrattate, poco dopo, sono stati i carabinieri di San Lazzaro, che ora stanno indagando sull’accaduto. I militari sono più cauti sull'ipotesi del tentato furto e propendono più per un atto vandalico. Mentre si attende di accedere al girato delle videocamere comunali posizionate nell’area di via Roma, l’azienda proprietaria degli scuolabus ha fatto sapere che ha sporto denuncia contro ignoti.

Dopo una domenica trascorsa a pulire gli interni dalla schiuma e riparare il riparabile, i pulmini hanno ripreso la loro normale attività. Rimane comunque l’amarezza da parte dei cittadini che hanno appreso la notizia: “Probabilmente è stato più lo spavento che i danni effettivi, sta di fatto che non è la prima volta che gli scuolabus di Granarolo vengono presi di mira dai vandali”.