Caro bollette, la Regione mette 15 milioni in campo sanitario

L'Emilia-Romagna mette sul piatto altri 15 milioni di euro per tamponare il caro bollette in sanità. Il provvedimento è stato portato questa mattina in commissione Politiche sanitarie della Regione dall'assessore Raffaele Donini.

"Per il terzo anno consecutivo dobbiamo sopperire a spese in sanità che non sono state coperte dallo Stato- afferma Donini- stanziando risorse straordinarie nel triennio per quasi un miliardo di euro. L'Emilia-Romagna è stata penalizzata".

In Regione è stato anche costituto un gruppo di lavoro regionale per monitorare i consumi energetici delle aziende sanitarie. E il monitoraggio dei conti conferma che per il 2022 l'incremento dei costi energetici è stato di oltre 250 milioni di euro. A margine poi di una conferenza stampa al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, sempre questa mattina, Donini incalza.

"Sono tre anni che salviamo la sanità pubblica con risorse regionali- rivendica, parlando alla 'Dire'- immagino che questo i sindaci lo abbiano capito e ci siano a supporto: insieme dobbiamo vincere questa battaglia". Nei giorni scorsi, tra gli altri, il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, aveva lanciato un nuovo monito alla Regione perché il ripiano del bilancio non vada a discapito dei servizi.

"Noi il bilancio lo pareggiamo- assicura Donini- ma faccio presente che anche nella sensibile riduzione del disavanzo che stiamo mettendo in campo, di oltre mezzo miliardo di euro che abbiamo trovato, la quasi totalità sono fondi nostri. Stiamo facendo una battaglia da tre anni proprio per questo: non dobbiamo mettere a rischio i servizi per motivi di bilancio".