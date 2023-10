Sorpreso a rubare all'interno di un'automobile in via Milano: arrestato 29enne

È stato colto in flagrante mentre stava tentando di rubare all'interno di un automobile, ed è scattato il processo per direttissima per un cittadino romeno di 29 anni senza fissa dimora. L'episodio è avvenuto in via Milano intorno all'una di notte sotto gli occhi di un residente che, allarmato dal rumore di vetri infranti proveniente sotto casa, si è affacciato alla finestra e ha notato un uomo intento ad armeggiare. Immediata la chiamata al 113 e l'arrivo degli agenti che hanno arrestato per furto in flagranza l'uomo che già aveva svariati precedenti penali e recuperato gli oggetti che il ladro aveva già infilato nel proprio zaino.