Sorpreso con droga e 15mila euro nell'alloggio popolare: arrestato 30enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 30enne bolognese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un servizio antidroga che i Carabinieri stavano effettuando in una via del quartiere San Donato-San Vitale. Di recente i militari erano venuti a conoscenza della presenza di persone sospette, verosimilmente spacciatori, in quella zona.

La notizia si è dimostrata fondata durante una perquisizione domiciliare eseguita a casa di un 30enne bolognese che alloggiava in una casa popolare. Qui i Carabinieri hanno trovato 14 grammi cocaina, marijuana e hashish, un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento della droga e 15mila euro in contanti racchiusi in una busta sotto vuoto, tutto sequestrato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 30enne, gravato da precedenti di polizia per droga e ricettazione, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.