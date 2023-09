Spacca la vetrata del negozio e si ferisce: trovato dietro una siepe e arrestato | FOTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un cittadino albanese 25enne, residente a Bologna, per tentato furto aggravato al negozio di articoli per la montagna "Nuovi Orizzonti", all'incrocio tra via de' Carracci e via Zanardi.

Questa notte, ad allertare la Centrale Operativa di Bologna un cittadino che ha notato un giovane mentre tentava di sfondare la vetrina del negozio.

All’arrivo dei Carabinieri, si era nascosto nelle vicinanze, dietro a una siepe, ma i militari lo hanno scovato e identificato. Il 25enne si è anche ferito alle braccia ed era quindi sanguinante ha ammesso le proprie responsabilità, affermando di aver tentato il furto di una bicicletta in mostra all’interno del negozio, sfondando la vetrina con una pietra.

Soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno medicato, si è rifiutato di andare in ospedale per ulteriori accertamenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 25enne, arrestato dai Carabinieri, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.

Alcune notti fa, la vetrata dell'Osteria "SottoSopra" di via Garibaldi è stata sfondata a calci per rubare la cassa, con circa 150 euro. L'infrazione ha fatto scattare l'allarme anti-intrusione così un addetto alla vigilanza ha allertato le forze dell'ordine. Sul fatto indaga la polizia, che non esclude possa esserci un nesso tra questa spaccata e altri due colpi analoghi messi a segno nella stessa zona nell'ultimo periodo.