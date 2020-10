Spaccio in via di Corticella, un arresto: cocaina e oltre 2 mila euro in tasca

I poliziotti hanno assistito alla cessione di 20 grammi di cocaina e sono intervenuti nelò momento opportuno per poi far scattare le manette ai polsi di un uomo di origini marocchine, già pregiudicato. Si tratta di un soggetto classe '73 (M.B.) che nel pomeriggio di ieri, in via di Corticella, è stato bloccato e perquisito dagli agenti: addosso, oltre ad altri 23 grammi di cocaina, aveva anche una bella cifra in contanti. Ben 2.235,00 euro. L'uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e si trova in carcere in attesa di convalida.

