Spaccio di cocaina tra Fiera e San Donato: due arresti della Squadra Mobile

Due gli arresti della Squadra mobile per spaccio, nella giornata di ieri, 26 febbraio, il primo in via Mondo, quartiere San Donato, e il secondo in via della Liberazione, in zona Fiera.

Sono stati i cittadini a segnalare la presenza di pusher nelle due zone, così sono stati organizzati i servizi di appostamento che hanno dato buoni frutti, All'interno di un parco di via Mondo, lo spacciatore si muoveva con un monopattino per raggiungere anche le vie adiacenti. Dopo aver assistito a uno scambio, gli agenti hanno fermato il "cliente" che aveva acquistato una dose di cocaina, circa 0.40 gr, per 20 euro. lo stesso ha riferito di essere un consumatore abituale e di essersi rifornito più volte dal pusher in monopattino.

Una volta fermato identificato, è stato trovato con 35 palline di cocaina, per circa 15 grammi, e circa 200 euro. Si tratta di un cittadino tunisino di 31 anni, senza fissa dimora, arrestato più volte per spaccio, l'ultima il 30 gennaio scorso.

Nel pomeriggio, dopo aver assistito a due cessioni, la Polizia ha arrestato un cittadino marocchino 34enne. Non è stato facile bloccarlo, vista la reazione violenta dell'uomo che ha ferito anche gli agenti. Anche lui è stato trovato con 15 grammi di cocaina e 350 euro in banconote di piccolo taglio.