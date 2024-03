Spaccio di droga in zona stazione, un arresto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nuovo arresto per spaccio di droga in zona stazione, dove i carabinieri hanno colto sul fatto un 23enne nigeriano. È successo durante un servizio che i militari stavano effettuando tra via Milazzo e via Cesare Boldrini, nei pressi della Stazione Centrale, zona calda per lo smercio di sostanze stupefacenti.

Da quanto si apprende, il 23enne è stato sorpreso nella flagranza mentre vendeva una dose di hashish a un giovane ucraino. Quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre il pusher, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza, come disposto dalla Procura. In sede di Giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giovane nigeriano è stato liberato.