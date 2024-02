Dopolavoro Ferroviario, tafferugli durante un controllo anti-droga: ferito un poliziotto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nuovo intervento anti-droga nel parco del Dopolavoro Ferroviario in via Sebastiano Serlio. Nella mattina di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due uomini di origine nigeriana per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante il controllo, gli agenti hanno sorpreso il 30enne e e un 37enne scambiarsi droga all'interno di una baracchina occupata come base di spaccio. Entrati in azione, i due hanno aggredito violentemente gli agenti, con il 37enne che ha persino scagliato loro addosso la propria bicicletta per sottrarsi alle perquisizioni. Uno degli agenti è rimasto ferito e ha riportato cinque giorni di prognosi. Da tempo la zona soffre della presenza di reti di spaccio all'interno del parco vicino ai locali della polisportiva.