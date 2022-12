Centinaia di dosi già pronte per lo spaccio, poi il blitz della Mobile

Due soggetti di nazionalità tunisina, tra loro fratelli, sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Bologna per spaccio. Gli agenti, che da temo conoscevano il ruolo dei due fratelli nel mondo dello spaccio al dettaglio, durante un blitz presso il loro appartamento, hanno trovato e sequestrato ben 773 dosi di sostanza stupefacente già confezionate, delle quali 643 di eroina, per il peso complessivo di circa 270 grammi, e 130 di cocaina per un peso complessivo di circa 40 grammi.

L’arresto è il frutto di una serie di servizi di osservazione e appostamento effettuati dai poliziotti della Squadra Mobile - IV Sezione contrasto al crimine diffuso - nei pressi di un appartamento sito in zona Massarenti individuato quale base logistica di due soggetti, i quali utilizzavano l’appartamento di un loro conoscente tossicodipendente per confezionare lo stupefacente in dosi da smerciare successivamente nel centro cittadino.

Oltre allo stupefacente rinvenuto all’atto del controllo in strada dei due, la successiva perquisizione dell’appartamento consentiva ai poliziotti di scoprire un vero e proprio laboratorio munito di bilancini di precisione e materiale per il confezionamento degli involucri di droga, idoneo a preparare le dosi singole destinate al mercato al dettaglio.

I due arrestati, su disposizione dell'autorità giudiziaria. sono stati portati in carcere in attesa dell’Udienza di convalida del Gip. La droga rinvenuta, che rappresenta uno dei più significativi sequestri di dosi di stupefacente già confezionate operati in questo capoluogo, se venduta avrebbe fruttato circa 20.000,00 euro nel mercato al dettaglio.