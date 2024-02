Gli propone la cocaina, ma è un agente della polizia locale in borghese

Gli ha proposto di comprare alcune dosi di cocaina, pensando che fosse un potenziale cliente. Invece era un agente della polizia locale in borghese. È successo in Piazza XX Settembre il pomeriggio dell'1 febbraio.

Come riporta È​tv, la pattuglia in abiti civili della polizia locale stava svolgendo dei controlli anti-crimini. Lo spacciatore, un uomo di 33 anni di origini nigeriane con numerosi precedenti, era stato notato mentre vendeva delle dosi di droga a una ragazza. Così gli agenti hanno cominciato ad avvicinarsi per perquisirlo e identificarlo. Pensando che fossero dei clienti, il 33enne ha proposto anche loro di acquistare della cocaina.

Realizzato il fraintendimento, l'uomo ha cominciato a urlare e, per riuscire a scappare, ha cercato di colpire gli agenti. Tutto inutile, però, dato che sono comunque riusciti a bloccarlo e a denunciarlo per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.