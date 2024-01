Spaccio di eroina e cocaina in via Dall’Arca

Mentre in piazza XX Settembre un 26enne è finito in arresto perchè pizzicato in un bagno pubblico con droga nello zaino, un analogo servizio anti-spaccio della polizia svolto nelle stesse ore in via Dall’Arca ha visto nei guai un nigeriano di 37 anni.

Secondo la ricostruzione, gli agenti della Squadra Mobile, appostati durante un servizio di osservazione volto alla repressione della attività illecite, hanno notato due giovani che percorrevano via Dall’Arca in maniera frenetica.

I due, poi risultati essere due italiani di 27 e 25 anni, hanno qui incontrato il nigeriano al quale hanno consegnato delle banconote, ricevendo in cambio due involucri, poi rilevatisi contenenti rispettivamente circa mezzo grammo di eroina e mezzo grammo di cocaina.

Sottoposto a perquisizione lo spacciatore nel frattempo fermato, è stato trovato in possesso di 265 € in banconote di diverso taglio. Da ulteriori controlli è anche emerso che il nigeriano risultava avere già dei precedenti e pregiudizi di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti.

L'uomo è dunque stato tratto in arresto in flagranza di reato. All’esito dell’udienza di convalida l’arresto è stato convalidato e dallo stesso è stata applicata la misura dell’obbligo di firma (giornaliero) presso gli Uffici di Polizia.

"L’attività - sottolineano dalla Questura felsinea - è un esempio del quotidiano impegno della Polizia di Stato al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente in città. Con tale finalità è stato infatti organizzato lo stesso giorno anche un servizio di controllo straordinario del territorio che si è svolto in zona Stazione e Centro città sotto la direzione di un funzionario dell’U.P.G.S.P. Il servizio effettuato nel turno pomeridiano e serale con l’impiego di personale del Reparto Prevenzione Crimine, oltre che di vari Uffici della Questura, ha portato all’identificazione di oltre 100 soggetti ed al rinvenimento di sostanza stupefacente a carico di ignoti, trovata dall’unità cinofila composta da Avana e dal suo conduttore".