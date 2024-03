QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nuovo blitz anti-droga dei Carabinieri nel parco della Montagnola e in piazza dei Martiri che, nella sera di lunedì 4 marzo, hanno portato all’arresto di un 43enne italiano e alla denuncia di un 30enne marocchino, entrambi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel parco cittadino, notando il 43enne che si stava aggirando con fare sospetto in via Jacopo Barozzi, i militari si sono avvicinati e hanno cominciato a perquisirlo. I controlli si sono spostati nella sua abitazione (un appartamento in cui, fanno sapere i Carabinieri della Compagnia Bologna Centro, l’uomo, disoccupato, vive in affitto pagando 700 euro al mese) e sono terminati con il sequestro di 144 grammi di hashish, 82 di marijuana, una bilancina di precisione, il materiale di confezionamento delle dosi e 1250 euro in contanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 43enne è stato trattenuto agli arresti domiciliari, in attesa di essere tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto con giudizio direttissimo.

Il servizio è poi continuato in altre zone della città e in piazza dei Martiri, dove i militari hanno sorpreso il 30enne, un disoccupato senza fissa dimora, mentre nascondeva delle dosi di cocaina nella canalina esterna di un palazzo condominiale. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la cocaina, del peso complessivo di 8 grammi, è stata sequestrata insieme ai 405 euro in contanti che il soggetto aveva in tasca.