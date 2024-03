Maxi-operazione antidroga della polizia: 44 misure cautelari | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dalle prime luci dell’alba di questa mattina la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna è impegnata in una grande operazione antidroga contro un gruppo criminale dedito all’attività di spaccio in tutto il centro storico della città. Sono ben 44 le misure cautelari che, a vario titolo, hanno riguardato cittadini tunisini, italiani, albanesi e pakistani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini hanno accertato oltre 5mila dosi di cocaina vendute e 1.500 dosi di eroina vendute. È stato accertato, inoltre, che gruppo criminale abbia commesso una violenta aggressione nei confronti di un giovane tunisino per obbligarlo a spacciare per conto loro.

Durante le indagini sono stati sequestrati 3 kg di cocaina, 1 kg di eroina, 6 kg di hashish, 1.500 dosi di stupefacente e 30.000,00 euro in contanti. Sono state arrestate in flagranza di reato 36 persone.

Sono stati impiegati nel corso dell’esecuzione oltre 400 poliziotti, fra cui investigatori delle squadre mobili ed equipaggi dei reparti prevenzione crimine, contingenti del reparto mobile, unità cinofile antidroga, reparto volo e personale della polizia scientifica.