Elicottero in volo da ore: ecco cosa sta succedendo

Il rumore di un elicottero della polizia in sorvolo dalla prima mattinata di oggi, giovedì 14 marzo 2024, smuove la curiosità e, anche la preoccupazione in qualche caso, di diversi cittadini del centro e della prima periferia di Bologna.

In tanti si chiedono il motivo di questo lungo girovagare sui cieli del capoluogo emiliano. Un copione che si è ripetuto già altre volte.

Il perchè dello spiegamento di forze dell'ordine anche per via aerea è che in queste ore si sta svolgendo una vasta operazione anti-droga. Nel mirino un gruppo criminale dedito all’attività di spaccio in tutto il centro storico. Pertanto, in mattinata, si stanno concludendo le operazioni di esecuzione sul territorio di numerose misure cautelari.