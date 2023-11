In tasca con 40 grammi di hashish: 18enne denunciato

Un giovane di 18 anni, di origine straniera, è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fatto è avvenuto ieri, mercoledì 8 novembre, attorno alle ore 20.30. Una volante in servizio in piazza XX Settembre ha provato a fermare il ragazzo per alcuni controlli. Il 18enne ha prima provato ad eludere i controlli, e poi si è dato alla fuga. Raggiunto e fermato in via Matteotti, il giovane è risultato in possesso di 40 grammi di hashish. Accompagnato in questura, il 18enne è stato deferito in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti.