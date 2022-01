Spari a Piazza di Porta Castiglione: interviene la squadra Antiterrorismo, cinturata la zona

Spari in strada, panico tra i passanti. E' successo ieri, intorno alle 19, in piazza di Porta Castiglione.

Da quanto si apprende, alcuni passanti allarmati hanno allertato le forze dell'ordine. Giunte sul posto alcune volanti della polizia e la squadra antiterrorismo, la zona intorno al supermercato è stata cinturata e messa in sicurezza in via precauzionale.

Tre persone sono state bloccate e sottoposte a controllo: si tratta di tre cittadini dell'Est Europa tra i 33 e i 57 anni, pregiudicati. Uno di loro è stato trovato in posssesso di una pistola scaccia-cani senza tappo rosso, sono inoltre statio rinvenuti 10 bossoli esplosi a salve.

Il terzetto è stato dunque denunciato per procurato allarme, nonchè il più anziano del gruppo dovrà rispondere anche di porto abusivo di armi . Per uno di loro inoltre è stata accertata la violazione del divieto di ritorno in città, pertanto sarà espulso.