In 200 alla Stamoto occupata, bloccati eventi e dj set | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Polizia in forze all'ex caserma Stamoto in viale Felsina per bloccare gli eventi della nottata organizzati dopo l'occupazione, ma solo per “qualche giorno”.

Questa mattina si è alzato in volo anche l'elicottero della Polizia che avrebbe individuato alcuni gruppi uscire all'area, circa 150 persone.

"Ancora una volta i residenti delle aree attorno all’ex Stamoto devono ringraziare il lavoro della Questura di Bologna - scrive in una nota Nicola Stanzani, capogruppo FI al Comune di Bologna - Se l’annunciato Rave nel comparto da troppo tempo abbandonato al degrado e allo spaccio è stato un mezzo flop lo si deve al massiccio intervento della Polizia di Stato, iniziato già dal mattino di ieri e ancora in corso. Ciò non ha evitato però l’occupazione abusiva dell’area da parte di qualche decina di facinorosi, l’invasione di alcune proprietà private nella zona, chiasso, devastazioni all’interno degli edifici abbandonati e ansia tra i residenti per tutta la notte del Venerdì Santo. E temiamo non sia finita qui. D’altronde non c’è da stupirsi se nella città in cui la stessa Giunta sostiene occupazioni abusive come quella di Vicolo Bolognetti e parti della stessa maggioranza ne difendono il 'valore sociale', chiunque si possa permettere di annunciare pubblicamente l’intenzione di occupare spazi in spregio al rispetto della legalità e della civile convivenza".

“Bene l’intervento della polizia che ha bloccato sul nascere il rave party. Ringraziamo come sempre le forze dell’ordine per il loro lavoro. Ora chiediamo Lo sgombero immediato, il Comune si attivi subito, condannando l’accaduto e chiedendo la liberazione immediata l’immobile. Non ci sono altre strade possibili se si vuole stare dalla parte della legalità”, così Valeria Gamberini, Capogruppo Lega Savena, e Matteo Di Benedetto, Capogruppo Lega Bologna.

(video FB Residenti Zona Fossolo 1 - Bologna)