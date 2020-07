Covid, il presidente del Consiglio Conte proroga lo stato di emergenza sanitaria

Prorogato lo stato di emergenza legata al Coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi in Aula al Senato, con qualche protesta.

"Ho sempre trasmesso segnali di massima fiducia" ha detto il premier "la scelta di prorogare lo stato di emergenza non è da ritenersi lesiva per la nostra immagine all'estero - anzi - è visto come un paese sicuro, con la piena ripresa della vita sociale ed economica".

"Sarebbe incongruo sospendere bruscamente l'efficacia delle misure adottate se non quando la situazione è riconducibile ad un tollerabile grado di normalità". Lo stato di emergenza dovrebbe essere prorogato fino al mese di ottobre.

"Il Comitato tecnico scientifico (Cts) rileva che, sebbene la curva dei contagi e dell'impatto sul servizio sanitatio nazionale si siano significativamente ridotti rispetto alla fase piu' acuta dell'infezione - ha detto Conte - il virus continua a circolare nel Paese dando luogo a focolai che al momento vengono prontamente identificati e circoscritti".

