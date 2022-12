Street Parade, oggi la manifestazione contro il decreto legge sui rave party

La street parade prevista per questo pomeriggio a Bologna per manifestare contro il cosiddetto "dl Rave", approvato pochi giorni fa in Senato, è stata "autorizzata dalle autorità competenti". Lo riferisce l'amministrazione comunale, segnalando in una nota che nel pomeriggio "potrebbero verificarsi disagi alla circolazione e alle linee del trasporto pubblico" lungo il percorso del rave itinerante. Nei giorni scorsi, dopo la diffusione del comunicato che lanciava l'appuntamento bolognese, sui social sono circolate anche le informazioni su luogo e orario di partenza della parade: alle 14 da Villa Angeletti.

Il percorso della manifestazione: si parte da Villa Angeletti

Il Comune ha riferito le altre tappe del percorso autorizzato: via Carracci, via Matteotti, via Indipendenza, via dei Mille, piazza dei Martiri, via Marconi, via Lame, viale Silvani, via Saffi, via Malvasia, via Casarini, via Zanardi, via Gagarin, via Gobetti e via Franco Bolognese. Arrivo previsto in piazza dell'Unità. "La libertà di aggregazione dei free party- hanno scritto i promotori della manifestazione- diventa un pericolo nazionale in nome di una salute e di una sicurezza strumentalizzate per restringere ancora di più lo spazio di possibilità e di azione di tutti".