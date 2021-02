Casa, sospeso articolo comunale ostacolo per superbonus

Il Comune di Bologna, con il voto oggi del Consiglio, ha approvato la delibera che sospende la parte dell'articolo 28 del Regolamento edilizio che ostacola l'applicazione del Superbonus 110%. Misura accessibile solo per il periodo di validità dell'agevolazione nazionale, ribadisce la vicesindaca con delega all'Urbanistica, Valentina Orioli, respingendo le critiche di chi sostiene che il Regolamento andrebbe modificato a tutti gli effetti.

"Se già al primo tavolo di monitoraggio avessimo acconsentito alla richiesta di mettere mano alla norma, saremmo stati dei cialtroni". Anche durante il Consiglio di oggi è andato in scena "un processo all'articolo 28", afferma Orioli: un dibattito che "mi conforta, nonostante alcune osservazioni mi facciano un po' amareggiare". L'aspetto confortante è che "pur con tutte le domande e le legittime perplessità, tutti riconosciamo l'obiettivo" e cioè la necessità di "abbassare moltissimo i livelli di consumo dei nostri edifici".

Tenendo conto di ciò, la decisione è stata quella di "sospendere la parte dell'articolo che ci crea problemi sul Superbonus. Per un breve periodo, uno o due anni, il tempo in cui questo provvedimento così oneroso per lo Stato sarà applicato". E dopo? "Difficile dirlo ora", afferma Orioli, perché bisognerà "rifare i calcoli e le proiezioni", anche in base agli interventi che saranno realizzati proprio con il Superbonus. Insomma per ora "inizia un percorso", aggiunge la vicesindaca.

Di certo "finché sarò metaforicamente seduta su questa sedia non intendo derogare sugli obiettivi", manda a dire Orioli: del resto "è un danno economico anche avere la peggiore qualità dell'aria di tutto il continente". La delibera intanto è stata approvata da Pd, Città comune, M5s, Coalizione civica, Nessuno resti indietro; astenuti Lega, Fdi, Insieme Bologna.