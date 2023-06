Tentano di rapinare una banca, ma la Polizia è già lì ad aspettarli. Due arrestati | VIDEO

Da tempo monitorava i movimenti davanti ai vari istituti bancari di Bologna e dell’hinterland. Senza accorgersi che a sua volta era monitorato dagli agenti della sezione Antirapine della Squadra mobile, che avevano intuito le sue intenzioni, ma non l’obiettivo preciso: quale banca volesse rapinare.

Il monitoraggio degli investigatori

Oggi però sin dal mattino, gli investigatori si sono messi sulle tracce di un bolognese di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine per altre rapine ad istituti bancari, vedendolo uscire di casa verso le sei per fare alcuni giri in città. E così quando attorno alle nove a bordo di una Volvo rubata, si è presentato armato con una pistola revolver, assieme a un complice, un palermitano di 65 anni, davanti alla sede della Banca di Bologna di Casalecchio di Reno, sulla Porrettana, gli agenti di Polizia erano già in attesa. I due hanno subito messo piede dentro la banca (all'interno c’erano sei dipendenti e due clienti) ma poco dietro c’erano gli agenti che li hanno bloccati e poi arrestati per tentata rapina, porto abusivo di armi e ricettazione. Ora si trovano nel carcere della Dozza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le banche avvisate del rischio

“Si è trattata di un’attività tradizionale che si fonda sulla conoscenza storica di personaggi dediti a questa specifica tipologia di reato”, ha spiegato il capo della Squadra Mobile Roberto Pititto. Gli investigatori nelle ore precedenti alla tentata rapina, hanno anche avvisato gli istituti bancari del possibile pericolo. “È una prassi quando c'è una certa contezza o vi è una probabilità che venga posta in essere qualche azione ai danni degli istituti bancari. Vengono informati gli istituti di vigilanza del rischio che gli stessi possono avere, e di conseguenza gli viene suggerito di ritardare l’orario di uscita dei mezzi”, ha aggiunto Pititto.