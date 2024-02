Tentata rapina a Castenaso, 41enne finisce ai domiciliari

Martedì 6 febbraio i Carabinieri della Sezione Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 41enne marocchino per tentata rapina impropria ai m agazzini MOP di via Bruno Tosarelli. Dopo essersi appropriato di un paio di bottiglie di alcolici del valore di una quarantina di euro, ha tentato la fuga e quando si è trovato alle strette, ha dato una spinta al dipendente facendolo cadere a terra. All’arrivo dei militari, l’uomo è stato identificato e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, per il 41enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa di essere tradotti nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per il giudizio direttissimo.