Sperimentazione al Sant'Orsola: ecco il gilet anti-aggressione che avverte le forze dell'ordine | FOTO

La “Giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, ieri, 12 marzo, è stata l'occasione per dare il via, al Sant’Orsola e in Azienda USL di Bologna, la sperimentazione del gilet anti-aggressione per gli operatori sanitari che lavorano in solitudine.

"I professionisti dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola e dell’Azienda USL di Bologna stanno sviluppando il dispositivo Negroli, vero e proprio presidio innovativo per la sicurezza dei lavoratori che applica la tecnologia D-One alle specifiche esigenze del contesto sanitario. Ad aprile comincia la sperimentazione del gilet sul personale sanitario dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola e su quello dell’Azienda USL di Bologna - fanno sapere dal Policlinico - in particolare su chi ha necessità di spostamenti notturni o comunque lavora spesso in solitudine".

Per l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola si tratta di personale del servizio Dialisi, Anatomia Patologica, Psichiatria, Anestesia e Rianimazione che per la sua attività e fornire consulenze ai malati ricoverati nei diversi padiglioni dell’IRCCS, deve necessariamente spostarsi anche di notte e quasi sempre da solo.

L’Azienda USL di Bologna, invece, sperimenterà il gilet Negroli con gli operatori del 118, del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, e con i Medici di Continuità Assistenziale.

Come funziona

Basta attivare lo speciale gilet per lanciare un potente allarme sonoro, contestuale all’invio di una telefonata e di un sms con coordinate Gps alla vigilanza interna, per il Sant’Orsola, e alle Forze dell’Ordine per l’Azienda USL di Bologna, con l'accensione di luci LED lampeggianti. Il sistema rileva se la persona è a terra o immobile per troppo tempo e in tal caso invia automaticamente la chiamata di emergenza. Tutto in un gilet di soli 190 g.

Il dispositivo consente due tipi di attivazione: volontaria schiacciando un pulsante o automatica in caso di un malore con/o senza perdita di coscienza. La tecnologia impiegata è quella del gilet anti-violenza D-One, progettato da D-Air lab per i runner che si allenano di notte e in luoghi isolati.

Il progetto

Alla realizzazione, su mandato delle Direzioni Aziendali, partecipa un gruppo multidisciplinare, interaziendale composto da vari servizi e reparti che lavorano con la Ricerca e Sviluppo di D-Air lab.

La sperimentazione durerà almeno 3 mesi e si prefigge di valutare l’utilità del presidio, il gradimento da parte degli operatori e la vestibilità e il confort. I dati ottenuti dai test tramite la compilazione di un questionario saranno valutati anche con il coinvolgimento degli RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza) aziendali.

Se il dispositivo supererà le fasi di sperimentazione allora sarà adottato anche per altre categorie di operatori sanitari.

Le aggressioni

Quelle contro gli operatori sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale denunciati all’INAIL nel 2019 sono state 1.388, quasi 4 al giorno, secondo un’elaborazione effettuata sui dati disaggregati forniti dall’Ente. Senza contare, quindi, quelle degli operatori nelle Unità di Continuità Assistenziale, negli ambulatori di Medicina generale e Pediatrici che esercitano in regime di convenzione con il Servizio sanitario ma non sono assicurati INAIL.

I dati forniti dalla FNOMCeO documentano un numero complessivo di 7.400 infortuni codificati come aggressioni, prendendo in considerazione tutte le categorie professionali e tutte le modalità secondo cui, tra l'altro, ad avere la peggio sono le dottoresse, che rappresentano il 56% dei casi totali di aggressioni.

I più esposti al rischio sono soprattutto i medici di Continuità Assistenziale, che sostituiscono i Medici di famiglia la notte e nei festivi, il 65% dei quali di sesso femminile.

Il report FIMMG Settore Continuità Assistenziale del 21 gennaio 2020 descrive gli atti violenti, tra cui 3 omicidi, commessi da utenti nei confronti dei medici cui si erano rivolti per ricevere assistenza.

Le ricerche condotte dimostrano che le condizioni di rischio non sono tanto determinate dalla gestione di pazienti in stato di alterazione, quanto da atti volontari perpetrati da persone “normali” che, grazie alla mancata conoscenza da parte del medico di Continuità Assistenziale dei loro dati personali, si sentono protette dall’anonimato.

Aggressioni al personale Ausl Bologna

Dai dati raccolti si evince la crescente sensibilità da parte degli operatori rispetto all’importanza della segnalazione: dal 2018 al 2021 si è registrato un incremento superiore al 300%, passando dalle 9 segnalazioni ricevute nel 2018 a una media, nell’ultimo triennio, di almeno 3 segnalazioni al mese.

Nel corso del 2021, le segnalazioni sono state 248, 229 riguardano la violenza verbale, 74 quella fisica che hanno portato a 22 infortuni. 30 sono stati i danneggiamenti.

Fortunatamente, nella quasi totalità dei casi segnalatim si tratta di eventi con esito non severo, ossia aggressione o tentativo di aggressione realizzata spesso con uso di un linguaggio offensivo, ma, rende noto il Sant'Orsola "si registra un atteggiamento sempre più violento nei confronti degli operatori tanto che, rispetto al 2019, gli episodi di violenza fisica sono passati dall’essere solo il 5% del totale delle segnalazioni ricevute, a rappresentare il 26% del totale delle segnalazioni nell’anno 2021.

Il dato regionale

L’analisi dei dati in Emilia-Romagna rilevano circa il 2% del totale degli infortuni in Sanità, contenuto nella numerosità e sostanzialmente stabile nelle Aziende Sanitarie della Regione. Su 485 infortuni totali riconosciuti INAIL, dal 2010 al 2018, il 60% riguardano il sesso femminile.

L’analisi delle segnalazioni, invece, rileva un numero maggiore, rispetto alle denunce di infortunio, ovvero 1227 nel triennio 2016-2018, e con un trend in crescita. Poco più della metà riguardano le aree psichiatriche (il 29%) e quelle di emergenza (22%), mentre il restante 49% riguardano tutte le aree di lavoro. Per quanto riguarda la realtà della AUSL di Bologna, le segnalazioni degli episodi di violenza inviate dagli operatori nel triennio 2019 – 2021, sono riportate nella tabella di seguito:

Nell’anno 2021 l’89% delle segnalazioni è stato classificato con livello di esito “nessun esito”, il 10% come “minore e moderato” e l’1% tra “moderato e significativo”, in base alla classificazione dei livelli di esito dell’incident reporting regionale. In 48 casi è stato necessario ricorrere all’intervento delle forze dell’ordine.

