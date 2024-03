Thiago Motta in visita ai pazienti pediatrici del Rizzoli | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Prima il reparto di ortopedia pediatrica, poi quello di oncologia pediatrica: Thiago Motta ha cercato di rendere felici più bambini possibile. Il mister del Bologna ha fatto visita all’ospedale Rizzoli, portando con sé regali e gadget rossoblù. Arrivato attorno alle ore 15.30, Motta ha regalato sorrisi e abbracci a piccoli pazienti e a tutto il personale dell’ospedale ortopedico.

"Ho augurato loro buona Pasqua - ha detto il mister al termine dell'incontro, durato circa un'ora e mezza - e cercato di portare un'allegria, una gioia, quello che si sente anche in città". Ma ammette Motta, l'esperienza "fa anche e soprattutto bene a me, perché vedere dei bambini con il sorriso che non stanno passando il miglior momento, porta anche una grande energia, un grande entusiasmo per continuare a fare quello che stiamo facendo tutti insieme". Durante la visita, Motta ha anche incontrato i piccoli pazienti palestinesi arrivati a Bologna da Gaza. Lo riporta l’agenzia Dire.