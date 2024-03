Altri bimbi feriti da Gaza al Rizzoli: il più piccolo ha otto mesi

8 mesi, 3 e 12. Sono i bimbi feriti a Gaza e ricoverati all'Istituto Rizzoli. Sono sbarcati ieri, domenica 10 marzo, poco all'Aeroporto militare di Pisa. Ad attenderli una colonna di cinque mezzi della Croce Rossa di Bologna partita dalla sede di via Ferrarese. Il C130 dell' Aeronautica militare in arrivo da il Cairo è atterrato in serata a Pisa, dopo una scalo a Ciampino.

Delle cure prestate ai bimbi palestinesi alcuni giorni fa aveva parlato la caposala del Rizzoli, Caterina Guerra: "Cerchiamo di fare del nostro meglio, ma nonostante siamo stati preparati con congruo anticipo, agli occhi dei bambini che hanno visto la guerra non ci si abitua mai, non riesco più a guardare il telegiornale", aveva detto.

Si tratta della terza missione di recupero e trasferimento di minori civili feriti nel conflitto Israelo-Palestinese per la Croce Rossa bolognese: 14 persone tra volontari e personale, medico, infermiere, psicologa, mediatrici culturali, autisti soccorritori, team leader e volontari per accogliere e trasportare all'Istituto Ortopedico Rizzoli i tre piccoli pazienti che verranno trattati per ferite da scoppio: un bimbo di 8 mesi, accompagnato da una zia, e due bimbi, uno di poco più di 3 anni e una di 12 anni, fratello e sorella, accompagnati dalla madre. Il più piccolo, fa sapere la Croce Rossa, ha subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori.