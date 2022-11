Bus fermo al capolinea (senza autista) invade i viali colpendo un semaforo, nessun ferito | VIDEO

Un autobus, senza conducente, ha invaso la carreggiata del viale all'altezza di piazza XX settembre, colpendo un palo e poi un semaforo. È successo ieri sera intorno alle 19. Per fortuna nessuno si è fatto male (a bordo c'erano alcuni passeggeri in attesa della ripartenza del bus) e nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Dalle ricostruzioni e testimonianze di autista e passeggeri, il bus, fermo e spento al capolinea della linea 15, durante la sosta tecnica del conducente – per motivi che sono all'attenzione dell'azienda per approfondimenti del caso – ha perso la frenatura andando ad invadere le carreggiate del viale. Procedendo ha colpito un palo presente nello spartitraffico a centro strada, che ne ha rallentato il percorso, interrotto poi, a velocità già molto ridotta, contro il palo semaforico nella parte opposta del viale.

"Sono corsa a vedere perché ho pensato che l'autista avesse avuto un malore ma non c'era l'autista – afferma una delle persone presenti – credo che fosse sceso per fare pausa e non abbia messo il freno a mano".