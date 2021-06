Viabilità, Tper pronta a portare capienza bus all'80%

L'azienda di trasporto Tper a Bologna è pronta a portare all'80% la capienza dei mezzi, come annunciato nei giorni scorsi dall'assessore regionale Andrea Corsini. E ad arrivare al 100% a settembre, quando riapriranno le scuole. "Ma vanno definite le regole a livello nazionale".

A dirlo è la presidente Giuseppina Gualtieri, ospite questa mattina della commissione Mobilità del Comune di Bologna, come riporta l'agenzia Dire. Con la zona bianca, spiega Gualtieri, "la capienza dovrebbe tornare all'80% nel giro di pochi giorni. Lo ha già annunciato l'assessore Corsini nei giorni scorsi", ma si aspettano le ultime indicazioni dalla Conferenza delle Regioni.

"Se ci sarà questo passaggio, di fatto automatico legato alle norme attualmente in vigore - afferma la presidente Tper - per noi ci sarà modo di dare risposta in sicurezza alla domanda anche per i prossimi mesi in modo prudenziale".

Da settembre, poi, col ritorno a scuola e alla luce dell'andamento della campagna vaccinale, "stiamo chiedendo a livello nazionale di poter tornare al 100% anche. Ma ne parleremo nelle prossime settimane".

I servizi aggiuntivi, attivati nel 2020 (342.000 chilometri percorsi) e nel 2021 (912.000 chilometri fino a maggio più 87.000 previsti in giugno), "saranno in vigore fino alla fine di giugno", spiega ancora Gualtieri. In ogni caso, il tavolo in Prefettura con le scuole e le altre Istituzioni "sono sempre attivi e al momento questa modalità verrà mantenuta anche per il futuro", sottolinea la presidente Tper.

Tra l'altro, "l'ultimo provvedimento del Governo ha stanziato 450 milioni anche legati a possibili servizi aggiuntivi, oltre a quelli già stanziati per i servizi realizzati fin qui".

Dunque, ribadisce Gualtieri, "se ci saranno le riaperture collegate a una riduzione dell'impatto della pandemia, si parla di 100% di capienza sui mezzi, collegate a regole però definite a livello nazionale.

L'attenzione da parte nostra c'è, dovremo capire come evolve la situazione. Tper è comunque pronta e siamo fiduciosi di poter lavorare tutti insieme".