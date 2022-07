"Pagare per spostarsi in auto? Misura ideologica": il piano traffico del Comune scatena le prime polemiche

Tutto è ancora a livello embrionale, ma se le indiscrezioni di stampa dovessero essere confermate, nei prossimi anni i bolognesi dovranno stare attenti a prendere l'auto per i propri spostamenti. Si parla di Ztl ambientale, la politica di Palazzo D'Accursio volta a contenere le emissioni e l'inquinamento dentro l'abitato del Comune, prossima ventura, e la misura allo studio è proprio la limitazione dell'utilizzo dei mezzi a motore per spostarsi tra e nei quartieri del comune felsineo, pena il pagamento di una tariffa.

I tempi si preannunciano abbastanza lunghi, ma già circolano delle bozze, le quali parlano di passaggio a regime tra qualche anno (forse il 2026) e di un 'tariffario' per utilizzare l'auto per i propri spostamenti. Di fatto un limite alla circolazione dei veicoli a motore, però modulato in base alle esigenze (chi utilizza il mezzo per lavoro avrà più flessibilità) e al tipo di mezzo utilizzato (ibride ed elettriche non avranno limitazioni).

Nei documenti che circolano si possono leggere anche altri dettagli, come le franchigie per l'utilizzo del mezzo a motore: si va dalla cinquantina di giorni all'anno per i veicoli più inquinanti fino agli oltre 200 per quelli meno impattanti. Per circolare in deroga alle limitazioni appena indicate, si dovrà sottoscrivere un abbonamento, con prezzi variabili sempre a seconda del tipo e dello scopo degli spostamenti.

Forza Italia: "Comune ostaggio di frange ideologiche"

Insomma, un piano sicuramente ambizioso dal punto di vista delle politiche di mobilità sostenibile, che non mancherà di sollevare aspre polemiche. E infatti, all'opposizione, è già Forza Italia a storcere il naso dinanzi al divieto allo studio.

"La creazione della ZTL ambientale ci conferma ancora una volta come il comune sia ostaggio delle frange più ideologiche -dichiara Aldo Marchese, coordinatore cittadino di FI- che vogliono imporre il proprio modello di mobilità attraverso la limitazione della libertà di movimento altrui. In piena crisi economico/sociale, infatti, il comune vuole limitarsi a punire i cittadini che non dispongo dei mezzi per acquistare modelli di auto conformi al diktat del pensiero radical chic da centro sociale".

E ancora: "l’ennesima dimostrazione che queste visioni sono scollate dalla realtà che vivono oggi i bolognesi e soprattutto dimostrano come non esista a Palazzo d’Accursio un serio piano di mobilità. È fondamentale, infatti, non limitarsi alla parte punitiva ma mettere in campo interventi più strutturali, sia a livello regionale che locale, per favorire la rottamazione dei mezzi più vecchi e inquinanti. Bisogna predisporre una più capillare presenza di colonnine di auto ricarica che in centro si contano sulle dita di una mano e avere una rete di trasporto pubblico realmente performante abbandonando ridicoli progetti come il brucomela 'people mover' o faraonici piani tram che paralizzeranno la città. Così si fa il bene dell’ambiente il resto è solo ideologia e propaganda".