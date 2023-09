Cersaie, Orioli avverte: “Non solo taxi, non saremmo in buone mani”

Si prepara una settimana di difficoltà per il traffico bolognese: oltre ai numerosi cantieri aperti in città, come quelli relativi alla Linea Rossa del tram, Bologna ospiterà il Cersaie, la nota fiera dedicata alla ceramica e all’arredo bagno. “Il Comune ha emesso un’ordinanza molto articolata – dice a margine di una conferenza stampa Valentina Orioli, assessora comunale alla Nuova mobilità – e abbiamo cercato di mettere in campo varie soluzioni. Non direi che è tutto affidato ai tassisti, anche perché – sferza Orioli – se così fosse, visto il livello del servizio taxi in questo tempo in città, non saremmo davvero in buone mani. I tassisti devono certamente fare il loro, hanno una grande opportunità di lavoro quando ci sono fiere internazionali importanti- continua Orioli a margine di una conferenza stampa- ma la città è raggiungibile e percorribile in tanti modi e questa è una condizione che deve restare tale perché le esigenze di mobilità di cittadini e visitatori sono molto diverse”.

A preoccupare i cittadini bolognesi è soprattutto la concomitanza con i numerosi cantieri attivi in città, a partire da quelli del tram. “Stiamo lavorando per capire se si possono apportare delle migliorie, non tanto nel merito delle opere che si realizzano ma nelle modalità organizzative. Cerchiamo sempre di fare meglio, è chiaro che in alcuni casi ci sono delle ripercussioni sulla città - continua Orioli - ma anche su questo cerchiamo di mettere in campo tutte le soluzioni possibili. Abbiamo di fronte una trasformazione importante della città e un pochino dovremo anche soffrire, la dico così ma penso che tutti abbiamo in mente i risultati che ci attendono”.