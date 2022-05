Musica troppo alto sul treno: lei estrae il coltello e lo minaccia

E' finita con una denuncia per porto abusivo di armi e minacce aggravate la discussione degenerate su un treno diretto a Ferrara. Vittima dell'episodio un 27enne, che sul convoglio aveva iniziato una serrata discussione con una 40enne, per via del volume troppo alto della musica ascoltata da quest'ultima dal proprio smartphone, senza auricolari.

Arrivati a San Pietro in Casale entrambi sono scesi e sarebbe stato qui secondo quanto ricostruito dai carabinieri che la donna avrebbe estratto il piccolo coltello e minacciato il giovane. Subito dopo essersi allontanata il 27enne ha chiamato i militari, che hanno rintracciato la signora non lontano dalla stazione ferroviaria, procedendo con la denuncia.