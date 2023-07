Scatta la truffa ad anziana alla Barca: le suonano per un pacco, intanto sale il ladro

Un nuovo episodio di truffa ai danni di una anziana si è consumato l'altro pomeriggio in zona Barca. A rimanere vittima una donna di 75 anni, che è stata derubata di alcuni monili in oro per il valore di circa 4mila euro. Tutto è iniziato con una chiamata al portone di un soggetto che con un espediente ha invitato la signora a scendere in strada.

A quel punto la 75enne è discesa per le scale ed è uscita dall'androne, non trovando però nessuno. E' stato solo risalendo per tornare in casaa che ha incrociato un soggetto, tra i 50 e i 60 anni, che alla spicciolata scendeva la tromba per guadagnare l'uscita. La donna si è accorta troppo tardi che l'uomo era uscito proprio da casa sua, con la porta lasciata chiusa senza mandate in precedenza.

Una volta realizzato di essere stata raggirata e derubata, alla signora non è rimasrto altro che chiamare la polizia per denunciare l'accaduto.