Truffato dall'idraulico: gli paga il lavoro prima e lui sparisce

I Carabinieri hanno rintracciato tramite i dati per il bonifico bancario un 39enne di Anzola dell'Emilia che in rete offriva servizio da idraulico 24 ore su 24: un 51enne di Bologna, dopo il sopralluogo per la riparazione di un lavello di casa, gli ha versato i 250 euro previsti per il lavoro ma non l'ha più visto. E' andato quindi dai Carabinieri a denunciare l'accaduto facendo scattare le indagini che hanno, infine, portato alla denuncia dell'uomo.

Un'altra truffa, un'altra denuncia. Un uomo di 34 anni originario di Foggia aveva messo in vendita online un navigatore satellitare che è stato poi "acquistato" da un 31enne di Vergato, il quale però non lo ha mai ricevuto. Risaliti all'identità del truffatore (che ha precedenti) si è proceduto alla denuncia.