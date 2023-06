Scatta imboscata, trasfertista della truffa colto in flagranza | VIDEO

Un 30enne è stato arrestato in flagranza in via San Mamolo. Il trasfertista della truffa aveva addosso quasi 50mila euro di denaro e gioielli, proventi di due colpi ai danni di persone anziane in città in poche ore.

"Chiamate le forze dell'ordine e denunciate sempre" raccomanda la Polizia "arrestare in flagranza è molto difficile perchè quando le persone ci chiamano è sempre troppo tardi".