Turismo, numeri in crescita. Superato anche il 2019

Il 2023 potrebbe essere l’anno con più turisti nella storia di Bologna. I numeri lo testimoniano: dopo gli ottimi risultati dei primi mesi dell’anno, i mesi estivi sono stati superiori anche al 2019, dimostrando come ormai la crisi nel settore turistico del periodo pandemico sia ormai un lontano ricordo. Secondo i dati provenienti dalla piattaforma H-Benchmark, che analizza un campione di più di 3.000 camere su tutto il territorio, riferisce Bologna Welcome, dal mese di giugno l’occupazione media delle stanze in affitto è stata molto positiva, con picchi oltre al 90% sia a giugno che a luglio. Positivi i numeri anche di inizio agosto, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2019 (70% contro 56%). I turisti che arrivano a Bologna sono per il 55% stranieri: Stati Uniti in testa, poi Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Paesi Bassi.

Prenotazioni e tour

Lo studio riporta come la maggior parte delle prenotazioni venga effettuata online: quelle vie web rappresentano l’80% circa delle prenotazioni, rispetto al 47% del 2019. Aumentano anche i tour guidati, con una crescita del 71% rispetto al 2019. Interesse soprattutto per i musei, come testimonia la vendita della Bologna Welcome Card, il pass turistico che garantisce l'accesso ai principali punti di interesse storico, che nel primo semestre del 2023 sono aumentate del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Grande risalto ha avuto il Festival dei Portici, da poco diventati patrimonio Unesco, con oltre 35mila partecipazioni, così come la Torre degli Asinelli, intramontabile attrazione turistica e simbolo della città. Bene anche il tour a piedi di circa due ore Discover Bologna, e numeri da record per il Festival de Il Cinema Ritrovato con 120mila presenza e 5mila accrediti da51 paesi del mondo.