Blocco stradale del collettivo green Ultima Generazione: automobilisti arrabbiati, interviene la polizia | VIDEO

Alcuni giovani attivisti e attiviste del collettivo ambientalista Ultima Generazione, nella mattinata di venerdì, hanno bloccato il traffico in viale Lenin. La protesta del blocco stradale è una pratica che il collettivo ha adottato spesso, soprattutto in grandi città come Milano e Roma. L’azione dimostrativa dovrebbe servire, secondo gli attivisti, per indurre una riflessione sull’inquinamento atmosferico e sull’insostenibilità dell’automobile. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha sgomberato il picchetto e ripristinato lo scorrimento del traffico.