Uomo su un albero, necessario l'intervento dei vigili del fuoco | FOTO

Un uomo si è inerpicato su un albero. Un gesto sconsiderato, data l'altezza raggiunta, che avrebbe potuto avere gravi ripercussioni. Sconosciuti i motivi dell'impresa, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

E' accaduto nel pomeriggio dello scorso lunedì, intorno alle 17:30, nel giardino davanti al policlinico Sant'Orsola, in via Albertoni 15, a Bologna.

Sul luogo i caschi rossi sono sopraggiunti con due squadre munite di autoscala e un con carro teli per agire con prudenza e in sicurezza. Le operazioni si sono concluse positivamente. Il soggetto soccorso per fortuna ne è uscito incolume. Sul posto è stato allertato anche il personale del 118 e i carabinieri.