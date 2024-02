Impatto tra treno e pedone: un morto sulla tratta Bologna-Castel S. Pietro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo sulla trentina, di origine straniera, è morto in seguito all’impatto con un treno nel tratto tra Bologna-Castel S. Pietro, all’altezza di San Lazzaro di Savena, attorno alle 11.30 di questa mattina. Ancora non chiara la dinamica: l’uomo potrebbe essersi gettato sui binari per suicidarsi, oppure potrebbe trattarsi di un tragico incidente.

L’incidente, come detto, è avvenuto attorno alle ore 11.30 e ad accorgersene per primo è stato proprio il macchinista del treno, che ha prontamente allertato i soccorsi. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, tra l'altro già fortemente provata dalle scosse di terremoto avvertite a Parma e dintorni che hanno reso necessaria l'interruzione della circolazione in gran parte della zona.

Come specificato da Trenitalia, in una nota delle ore 14.40, dopo gli accertamenti dell’autorità giudiziaria la circolazione è tornata regolare, sebbene alcuni treni abbiano interrotto la corsa e altri abbiano subito ritardi fino a 120 minuti. “I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali – scrive l’azienda di trasporti – hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso”.

“I Treni ad Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

•⁠ ⁠FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:30)

•⁠ ⁠FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25)

•⁠ ⁠FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25)

•⁠ ⁠FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50)

•⁠ ⁠FR 8807 Milano Centrale (11:35) - Taranto (19:46)

Il treno Intercity 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) oggi ha terminato la corsa a Faenza alle ore 12:27.

Il treno Intercity 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) oggi ha terminato la corsa a Bologna Centrale alle ore 11:56”.