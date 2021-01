L'Emilia-Romagna accelera sui vaccini: fatto il 53% delle dosi consegnate

Detto, fatto. La Regione Emilia-Romagna accelera sulla somministrazione dei vaccini e supera la soglia del 50% delle dosi consegnate.

Alle 19 di oggi 5 gennaio, in regione sono state vaccinate contro il coronavirus 8.253 persone. Mentre fino a sera continuano le vaccinazioni su tutto il territorio, come si può verificare in tempo reale sul portale dedicato, in continuo aggiornamento, al quale si accede dal sito della Regione.

Al momento, in totale, dunque salgono a 23.300 le persone vaccinate, il 53% delle dosi consegnate. Si tratta, come previsto, di vaccini effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori e a operatrici e operatori delle Cra, oltre ai degenti delle residenze per anziani.