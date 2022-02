Vaccino proteico Novavax, al via da oggi le prenotazioni

Il nuovo vaccino proteico Novavax è arrivato ed è prenotabile da oggi, sabato 26 febbraio: sono aperte infatti le prenotazioni per la somministrazione della prima dose del nuovo vaccino di Novavax, dedicate agli over18 a cui finora non è ancora stata somministrata alcuna dose di vaccino anticovid. I cittadini potranno prenotarsi attraverso i consueti canali (ad esclusione delle farmacie). I posti messi a disposizione dall’Azienda USL di Bologna la prossima settimana saranno ripartiti su due hub: da lunedì a mercoledì presso l’hub di Casalecchio, e da giovedì a domenica presso l’hub della Fiera.

3-6 marzo ultime prime dosi pediatriche di Pfizer somministrate all’hub della Fiera

Dato il cambiamento di passo della campagna vaccinale che comporterà domenica 27/2 la chiusura dell’hub Cicogna ed entro fine marzo la chiusura dell’Hub della Fiera, l’Azienda USL ricorda che in Fiera le ultime prime dosi saranno somministrate dal 3 al 6 marzo, in particolare quelle pediatriche per cui il padiglione 33 è ad oggi l’hub di riferimento della città. Nei giorni successivi il punto vaccinale pediatrico resterà comunque attivo per la somministrazione di tutte le seconde dosi pediatriche programmate nel mese di marzo.

Ad oggi risultano essere quasi 31mila i 5-19enni non prenotati, non vaccinati e che non hanno avuto la malattia nel corso degli ultimi sei mesi, dunque sprovvisti di green pass (di cui 22mila 5-11enni e circa 8mila 11-19enni). Al contempo sono quasi 85mila, invece, i maggiorenni che finora non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anticovid, non ancora prenotati e dunque candidabili alla somministrazione di Novavax.