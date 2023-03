Vandali a scuola, pareti divelte e quel messaggio sulla lavagna: "Alla prossima"

Brutta sorpresa per alunni e insegnati alla scuola primaria "Rubri" a Zolino di Imola.Pareti divelte, calcinacci e armadietti forzati. Una serie di danni che non sembrerebbero a scopo di furto. A darne notizia sui social l'ex deputata imolese Mara Mucci: "E' chiaro che noi adulti stiamo sbagliando qualcosa" ha commentato sui social.

"Fatto molto grave e vergognoso - per il sindaco di Imola Marco Panieri - I danni materiali che questi atti

hanno provocato sono significativi e si aggiungono al danno morale di avere scelto di colpire il luogo nel quale si educano e si formano i più giovani, che sono il futuro di Imola".

L'amministrazione provvederà a far ripristinare gli spazi "fornendo il massimo sostegno alla scuola che ha subito questi atti vandalici e all’Istituto Comprensivo di riferimento - continua Panieri - Abbiamo offerto e offriremo la massima collaborazione alle forze dell’ordine, al fine di individuare e punire gli autori di questi gesti, che non hanno diritto di cittadinanza nella nostra comunità. Questa Amministrazione comunale ha avviato fin dal suo insediamento un piano di investimenti - ricorda il sindaco - per qualificare e valorizzare sempre più le strutture scolastiche e continua in questa direzione anche attraverso il bilancio di previsione 2023, proprio per il fondamentale valore rappresentato dalle scuole, per costruire la comunità di domani".

A fine febbraio, un episodio simile alla scuola Pontesanto di Imola.