Verdi in stazione: "In Germania treni a 9 euro, riducete le tariffe" | VIDEO

Potenziare il Servizio ferroviario metropolitano e ridurre le tariffe di abbonamento a importi simbolici, seguendo l'esempio della Germania. È quanto chiedono gli attivisti di Europa Verde che hanno posto il tema con un flash-mob alla stazione ferroviaria. Cartelli e striscioni, davanti all'ingresso dei treni ad alta velocità, in una strada ad alta percorrenza di traffico e smog.

"Siamo qui per fare due richieste principali - spiega Valentina Marrassi, co-portavoce di Europa Verde Bologna - abbiamo bisogno di un servizio ferroviario metropolitano e abbiamo bisogno per i cittadini che ci sia la possibilità di spostarsi in maniera economica ed efficace. Ed è questa intersezione che porta alla riduzione del traffico e dell'inquinamento".

"Per questo chiediamo di ragionare sulla possibilità di stanziare dei fondi, come è già stato fatto in Germania, e come da oggi verrà fatto in Spagna, per ridurre le tariffe di abbonamento a tariffe simboliche", come quella di "9 euro al mese per la Germania".

Per questo servono "abbonamenti a tariffa ridotta per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici - rilancia Danny Labriola, altro co-portavoce - questo è assolutamente necessario in un territorio che sta soffocando di inquinamento di smog, perché sappiamo benissimo che la Pianura Padana è una situazione insostenibile dal punto di vista delle pm dieci e quindi la Commissione europea ha più volte, più volte messo sotto infrazione e quindi ci sono delle procedure in corso". (Agenzia Dire)