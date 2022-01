Salta dalla finestra per sfuggire alla polizia: arrestato topo d'appartamento

La polizia ha arrestato un cittadino romeno di 37 anni che dovrà rispondere del reato di furto in appartamento. Nella serata di ieri, 31 dicembre, quando molte abitazioni sono vuote per via dei festeggiamenti e delle vacanze natalizie, un cittadino ha chiamato il 113 riferendo di aver visto un uomo armeggiare sulla porta-finestra di un appartamento al secondo piano di un condominio di via Michele Amari, zona San Ruffillo.

Sul posto arrivano diverse volanti del commissariato Due Torri - San Francesco che hanno cinturato la zona e chiuso le vie di fuga. Il ladro, vistosi scoperto, si è calato dal balcone fino a lanciarsi e, nonostante fosse claudicante, ha continuato a correre. Infine è stato inseguito e fermato.

E' stato perquisito e trovato in possesso di ori e 170 euro, poi riconosciuti dai padroni di casa e restituiti, oltre agli attrezzi da scasso. Era entrato forzando la porta-finestra dalla quale stava uscendo

Il 37enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, resistenza e rapina, è stato arrestato. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118 che lo accompagnato in ospedale, dove è ricoverato per una frattura alla caviglia e piantonato dagli agenti.

Il 29 dicembre scorso, la polizia, grazie alla telefonata di un vicino di casa, ha sventato un furto in abitazione in viale Risorgimento, e arrestato due persone.