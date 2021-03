Via Barbieri: ferito con il cutter per lo smartphone, indaga la Polizia

Non voleva lasciare nelle mani del ladro il suo smartphone, così lo ha inseguito, ma ha avuto la peggio ed è finito in ospedale. E' accaduto questa notte, intorno all'una, in via Barbieri, nel quartiere Bolognina, quando il titolare di una pizzeria, 40enne italiano, stava chiudendo il locale.

Ha riferito agli agenti di Polizia di essere stato avvicinato da un uomo, descritto come nordafricano, che gli ha strappato il telefonino di mano, ma non si è arreso.

Ha reagito e lo ha inseguito, ma il ladro ha estratto un taglierino e nella breve colluttazione lo ha ferito a una gamba per poi fuggire.

Il 40enne è stato trasportato all'Ospedale Maggiore in codice 1. La Polizia indaga per risalire all'autore della rapina.