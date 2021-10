Via Battaglia, marsupi troppo voluminosi: dentro hashish e cocaina, arrestati

Due cittadini peruviani di 21 e 22anni sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri pomeriggio, durante un servizio anti droga che i Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo, coadiuvati dai Carabinieri del 5° Reggimento Emilia-Romagna, hanno effettuato nel Quartiere Savena.

Due ragazzi sono stati notati mentre si stavano aggiravano in via della Battaglia. I Carabinieri si sono avvicinati, poichè hanno notato due marsupi abbastanza voluminosi, coaì hanno perquisiti.

Sono stati rinvenuti 35 grammi di hashish, una bilancia digitale, una decina di involucri di cocaina e 225 euro in banconote di piccolo taglio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due, disoccupati e con precedenti di polizia, sono stati tradotti in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la giornata di domani.

Il 22enne è stato anche denunciato per furto aggravato perché aveva una bottilglia di liquore che aveva rubato qualche minuto prima alla Coop di via Amilcare Ponchielli.